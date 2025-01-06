Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2025 Süper Lig kış transfer sezonu tarihi)
Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, Süper Lig'de 2. yarının başlamasının ardından futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2024-2025 sezonunun 2. yarısının ilk haftası dün oynanan maçlarla birlikte tamamlandı. Süper Lig'de başlayacak ara transfer dönemiyle birlikte, takımlar eksik olan mevkilerine yeni takviyeler yapacak. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
Süper Lig'de ara transfer döneminin başlayacağı tarih tüm futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan transfer ve tescil takvimiyle birlikte belli oldu. Peki, 2025 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE 2. YARI BAŞLADI
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.
Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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