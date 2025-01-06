Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2025 Süper Lig kış transfer sezonu tarihi)

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlayacağı tarih tüm futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan transfer ve tescil takvimiyle birlikte belli oldu. Peki, 2025 ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.