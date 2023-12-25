Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Süper Lig'de ikinci transfer sezonu bekleniyor

Ligde 18. haftanın sonuna gelinirken taraftarların gözü ara transfer dönemine çevrildi. Takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak sezonun kalan yarısında iddiasını sürdürmek istiyor. İşte, ara transfer dönemine yönelik bilgiler...



İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.



Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.



İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.