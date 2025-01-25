Ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2024-2025 transfer dönemi bitiş tarihi)
Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte takımlarda da transfer hareketliliği başladı. Fenerbahçe'nin Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmasının ardından Galatasaray'da Ahmet Kutucu'yu transfer etti. Futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman sona ereceğini merak etmeye başladı. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Ara transfer döneminin ne zaman biteceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 13 Ocak'ta başlayan ara transfer döneminin sona ereceği tarih de futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitiyor?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.
Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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