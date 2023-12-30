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Ara transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer sezonu tarihi)

Ara transfer döneminin ne zaman başlayacağı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2023-2024 transfer takvimi sonrasında, transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlayacak?

Ara transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer sezonu tarihi)

2023-2024 ara transfer dönemi için geri sayım başladı. İlk transfer döneminde birçok yıldız isim 'e gelmiş ve futbolseverleri heyecanlandırmıştı. İkinci transfer döneminde ise takımların nasıl transferler yapacağı merak ediliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlayacak?

İLK DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

Ara transfer dönemi ne zaman, hangi gün başlayacak? (2023-2024 Süper Lig ikinci transfer sezonu tarihi) - 1

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından sene başında yayımlanan transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.

Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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