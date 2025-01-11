Ara transfer dönemi tarihi 2025: Transfer dönemi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'in 2. yarısının başlamasıyla birlikte takımlar mücadelelerine devam ediyor. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte ise takımlar eksik olduğu bölgeler takviyeler yapacak. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
2024-2025 transfer ve tescil tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Takımlarının yapacakları transferleri dört gözle bekleyen taraftarlar, TFF tarafından paylaşılan transfer dönemi tarihlerini merak ediyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE 2. YARI BAŞLADI
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.
Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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