Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'nın bilet fiyatları belli oldu

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu



2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başladığı bildirildi.

EN PAHALI BİLET 140 BİN TL

En ucuz biletin 125 SAR yani 963 Türk Lirası olduğu görülürken, En pahalı bilet ise 18.000 Riyal (140.000 TL) olarak belirlendi.

Karşılaşmanın biletleri, webook.com internet sitesinden satışa sunuldu.