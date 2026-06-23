Aralarında sadece iki gol var. Messi, Mbappe'nin ensesinde

MESSİ, DÜNYA KUPASI'NDA BİRÇOK REKORU ELİNDE BULUNDURUYOR

38 yaşındaki Messi , toplamda 18 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu olmasının yanı sıra birçok rekora da sahip.

Messi, 28 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu konumunda. Arjantinli futbolcu, çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.

Altı farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırdı. Messi, 2026'da ise sadece ilk iki maçta 5 gol kaydetti.

Dünya Kupası'nda Arjantin formasıyla bir şampiyonluğu bulunan Messi, 2026'da ikinci kez kupayı kaldırmaya çalışacak.

Turnuvaya 38 yaşında başlayan Messi, 24 Haziran'daki doğum gününden sonra organizasyonu 39 yaşında noktalayacak.



KLOSE, ZİRVEDEN İNDİ

ABD, Kanada ve Meksika'da oynanacak turnuva öncesinde eski Alman futbolcu Miroslav Klose, Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyordu.

Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaşmış ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.

REKOR İÇİN MESSİ VE MBAPPE YARIŞIYOR

Arjantinli Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk 2 maçında 5 gol atarak turnuva tarihinde 18 gole ulaştı.

Zirveye yerleşen Messi'yi Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe de turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 gol ile takip ediyor.

Mbappe, I Grubu ilk maçında Senegal'i 3-1 yendikleri maçta 2 gol kaydederken ikinci maçında ise Irak'ı 3-1 mağlup ettikleri maçta da 2 gol attı ve 2026'daki turnuvada gol sayısını 4'e çıkarırken dünya kupalarındaki toplam gol sayısını ise 16'ya yükseltti.