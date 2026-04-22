Aralarında sorun var iddiası gündeme gelmişti. Mbappe, tek cümleyle Arda Güler'i paylaştı
22.04.2026 12:56
Kylian Mbappe ve Arda Güler.
Real Madrid'in Alaves'i mağlup ettiği maçın ardından Kylian Mbappe'den Arda Güler paylaşımı geldi.
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 33. haftasında Deportivo Alaves'i konuk etti.
Bernabeu'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 50. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı ise 90+3. dakikada Toni Martinez'den geldi.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelenin 58. dakikasında yerini Mastantuono'ya bıraktı.
ARDA GÜLER'DEN ASİST
Güler, Kylian Mbappe'nin 30. dakikada fileleri sarstığı golde asisti yapan isim oldu.
Orta alanda rakibiyle ikili mücadeleye giren ve başarıyla ayrılan Güler, ceza sahası yakınındaki Mbappe'ye pasını aktardı. Fransız futbolcunun kontrolü sonrası yaptığı vuruş savunmaya çarpmasının ardından filelerle buluştu.
Real Madrid'de futbolcular, gol sonrası böyle sevindi.
MBAPPE'DEN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI
Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, maç sonunda Instagram'dan bir hikaye paylaştı.
Fransız futbolcunun paylaşımında Arda Güler ile birlikte fotoğrafı yer alırken Mbappe "Benim küçük kardeşim" notunu düştü.
Mbappe'nin bu paylaşımı, kısa süre içinde futbol kamuoyunda en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Kylian Mbappe'nin paylaşımı.
ARALARINDA SORUN VAR İDDİALARINA YANIT
Kylian Mbappe için milli futbolcu Arda Güler'i sevmediği ve ikili arasında sorun olduğuna dair iddialar gündeme gelmişti.
Yıldız isim, bu paylaşımı sonrası genç futbolcuyla arasında herhangi bir problem olmadığını da ilan etmiş oldu.