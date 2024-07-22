Araştırma: Kadınlar erkeklere göre Jose Mourinho’dan daha umutlu

Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların yüzde 51,8’i Jose Mourinho’nun, Fenerbahçe’de beklenen başarıyı gösterebileceğine inanıyor. Yüzde 48,2’si ise bu düşüncenin aksine Mourinho’nun başarılı olacağına inanmıyor.

Araştırma şirketi Areda Survey Fenerbahçe ’nin başına getirilen Jose Mourinho’nun takıma etkilerinin ne olacağı hakkında 2 bin 432 kişinin katıılım gösterdiği bir araştırma gerçekleştirdi.

KADINLAR ERKEKLERE GÖRE MOURİNHO’DAN DAHA UMUTLU



Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri, Jose Mourinho kadınların yüzde 57,5’inin Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’de beklenen başarıyı göstereceğine inanması. Erkeklerde bu oran yüzde 46 olarak araştırmaya yansıyor. Erkeklerin yüzde 54’ü Mourinho’dan bir başarı beklemezken bu düşüncenin kadınlardaki karşılığı yüzde 42,5.



EN UMUTLU YAŞ ARALIĞI YÜZDE 62 İLE 18-34 YAŞ



Araştırmaya göre Mourinho’dan beklentinin en yüksek olduğu yaş grubu, yüzde 62 ile 18-34 yaş aralığındaki gençler.

Onları yüzde 52,3 ile 55 yaş ve üzerindekiler takip ederken beklentinin en düşük olduğu kesim ise yüzde 42 ile 35-54 yaş grubu.

Mourinho’nun Fenerbahçe’de beklenen etkiyi göstermeyeceğini düşünenler arasında en yüksek orana yüzde 58 ile 35-54 yaş aralığındakiler sahip.

Onları yüzde 47,7 ile 55 yaş ve üzeri takip ederken 18-34 yaş grubundaki karşılığı yüzde 38 olarak araştırmaya yansıyor.



ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ



Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katıldığı ve 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.