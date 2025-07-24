Araz - Aris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi ön eleme)

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme etabında dikkat çeken mücadelede Araz, Aris’i ağırlayacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati açıklandı. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise maç saatine odaklandı. İşte, Araz - Aris maçı bilgisi…



ARAZ - ARİS MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Araz ve Aris Varşova kozlarını paylaşacak.



Araz - Aris mücadelesi bugün (24 Temmuz) saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

