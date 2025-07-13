Archie Brown, Fenerbahçe'nin dördüncü İngiliz'i oldu

Yeni sezon öncesinde ilk transferini hücum hattına John Duran'la yapan Fenerbahçe, ikinci takviyesini ise sol beke yaptı. Belçika'nın Gent ekibinde forma giyen 23 yaşındaki İngiliz oyuncu Archie Brown'la 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşma imzalayan sarı-lacivertliler, kulüp tarihindeki 199. yabancı futbolcusunu transfer etti.



Archie Brown; Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson ve Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertli kulübün tarihindeki dördüncü İngiliz oyuncu oldu.



KONTENJAN AVANTAJINA SAHİP



Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, yaşı nedeniyle bu sezon +2 kontenjanından faydalanabilecek.



Türkiye Futbol Federasyonun, yeni sezon için 12+2 yabancı kontenjanı belirlemişti.



2003 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli olan +2 kuralı, geçtiğimiz günlerde 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli kılındı.



23 yaşındaki Archie Brown da yenilenen kural çerçevesinde kontenjandan faydalanacak.



ALİ KOÇ'UN 107. TRANSFERİ



Fenerbahçe, Archie Brown transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 107. transferini yaptı.



Geçen sezon Sofyan Amrabat transferiyle "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı.



Bu sezon önce John Duran'ı transfer eden Fenerbahçe, Archie Brown transferiyle Ali Koç yönetimindeki 107. transferine imza attı.



TARİHTEKİ YABANCILAR



Fenerbahçe'nin Archie Brown da dahil olmak üzere 118 yılda kadrosuna dahil ettiği 199 yabancı futbolcu ülkelerine göre şöyle:



Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.



Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.



Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.



Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.



Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.



Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma.



Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.



Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".



Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.



Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.



Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.



Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.



İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown



İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.



Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.



Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.



Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.



İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.



Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.



Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.



Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.



Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.



İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.



Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.



Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.



Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.



Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.



Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.



Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.



Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.



Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.



İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.



Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.



İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.



Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.



Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.



Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.



Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.



Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.



Güney Afrika (1): John Moshoeu.



İsrail (1): Haim Revivo.



Meksika (1): Diego Reyes.



Kosova (1): Vedat Muric.



Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.



Ekvador (1): Enner Valencia.



Kongo (1): Marcel Tisserand.



Tanzanya (1): Mbwana Samatta.



Güney Kore (1): Min-jae Kim.



Sierra Leone (1): Steven Caulker.



Belçika (1): Michy Batshuayi.



Norveç (1): Joshua King.



Kolombiya (1): Jhon Duran