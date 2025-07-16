Archie Brown, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı: "Ali Koç'un katkısı büyük"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, transfer sürecinde birçok takımdan teklif aldığını ama sarı-lacivertlileri tercih ettiğini söyledi.



Portekiz kampında kulüp televizyonuna açıklamada bulunan İngiliz oyuncu, kendisini evinde gibi hissettiğini belirtti.



Kulübün büyüklüğünü yakından gördüğünü aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "Geldiğim ilk andan itibaren çok hoş ve sıcak bir şekilde karşılandım. İlk günden itibaren buraya karşı pozitif duygu besliyorum, çünkü o sevgiyi hissedebiliyorum. Dürüstçe bunu söylemem gerekiyor. Tabii ki buraya geldikten sonra kulübün ve camianın ne kadar büyük olduğunu da görme fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.



Transfer sürecine değinen savunma oyuncusu, şöyle devam etti:



"Buraya geldikten sonra aslında şunu da söylemek gerekiyor; çünkü artık bu bir sır değildir, başka takımlardan da bana ilgi vardı. Transferin ilk aşamasından bahsedecek olursak Devin Bey (Özek) ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bana, kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti. Onunla yapmış olduğum konuşmadan sonra Fenerbahçe'nin beni ne kadar istediğini daha çok fark etmiş oldum. Taraftarlarımızın beni nasıl karşılayacağından, buradaki ilgiden, taraftarlarımızın göstermiş olduğu tutkudan bahsetti. Kulübün benimle ilgili sahip olduğu planlar konusunda çok net açıklamalar yaptı, çok net söylemlerde bulundu. Bu da buraya gelmemde çok büyük etki oluşturdu. Sayın başkanımızla ilgili şunları söyleyebilirim, yaptığımız konuşmada şöyle bir sohbet gerçekleşti; çok özel bir ortamın oluşturulduğunu hissettirdi bu sezon özelinde ve beklentinin ne kadar fazla olduğundan bahsetti."



Karakteri olarak rekabeti sevdiğini dile getiren Brown, şunları kaydetti:



"Rekabeti hissetmek isterim ve bu ortamda da her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Baskı olduğunda bu baskıdan çıkabilmek adına ve bu baskının içerisinde kendimi en iyi şekilde sahada ortaya koymaya çalışan bir oyuncuyum. Netice olarak hem Başkanımız Sayın Ali Koç ile hem de Sayın Devin Özek ile harika sohbetler gerçekleştirdik ve netice olarak da bu kulüp tarafından ne kadar istendiğimi hissetmiş oldum. Benim için anahtar noktalar bunlardı, Fenerbahçe'ye gelme noktasında."



Teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmayı kendisi adına şans olarak nitelendiren genç oyuncu, "Kendisi çok nazik ve konuşmaya açık biri. İletişime çok fazla açık biri. İstediğiniz zaman onunla kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Güzel sohbetler ettik geldiğim ilk dönemlerde. Aynı şekilde iletişimimiz devam ediyor. Onun gibi ben de çok talep eden birisiyim, kendimden çok fazla talep eden birisiyim. Hiçbir zaman şikayet eden, veryansın eden bir futbolcu değilim. Tam tersine sürekli olarak kendini geliştirmek isteyen bir futbolcuyum. Her zaman bu düşüncedeyim. Kendimi geliştirme noktasında dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle, Jose Mourinho ile çalışıyorum. İsteğimiz o ki onunla beraber güzel başarılar elde edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



Takım arkadaşlarının adaptasyon konusunda kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Brown, farklı pozisyonlarda oynayabilmesine karşın sol beki tercih ettiğini aktardı.



Brown, sözlerini hedeflere dair şu ifadelerle noktaladı:



"Taraftarların desteğine ve pozitif atmosfere çok fazla ihtiyaç duyacağız. Sezon uzun. İçerisinde iniş ve çıkışlar olacak. Umuyorum ki çıkışlarımız ve başarılı dönemlerimiz çok daha uzun olur. İsteğimiz bu. Onlar benden şunu bekleyebilirler. Ben sahada olduğum süreçte dinamik bir şekilde takımım için elinden gelenin en iyisini ortaya koyan futbolcu olacağım. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım ve mücadele edeceğim. Buraya geldiğim andan itibaren taraftarlarımız tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandım. Duam o ki taraftarlarımızla beraber umuyorum başarılı bir sezon geçireceğiz ve şampiyonluklar elde edeceğiz."