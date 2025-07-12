Archie Brown, Fenerbahçe'ye verdiği sözü tuttu

Milan'dan da teklif alan Archie Brown, Fenerbahçe'yi seçti. Son olarak Gent forması giyen 23 yaşındaki İngiliz sol bek kariyerine Süper Lig'de devam edecek. Sarı lacivertlilere perşembe günü verdiği sözü tutan Brown İstanbul'a gelecek. (Gianluca Di Marzio)



Galatasaray, İlkay Gündoğan ile ilgileniyor. İlkay, çocukluk kulübünde forma giymek istiyor. (The Athletic)

Al Musrati

Beşiktaşlı Al Musrati'ye Suudi Arabistan kulüplerinden 5-6 milyon euro bandında bonservis teklifi var. (Sözcü)



Galatasaray, Napoli'ye, 40 milyon euro peşinat ve 35 milyon euro'yu 2 taksitli ödeme teklifi sundu. Son karar Napoli'nin. (Fabrizio Romano)

Cameron Puertas

Trabzonspor, Suudi Arabistn ekibi Al-Qadsiah'ta forma giyen Cameron Puertas'ı kiralık olarak transfer etmeye hazırlanıyor. Bordo-mavililer sözleşmeye satın alma maddesi de ekletmek istiyor. (Fanatik)



Fenerbahçe, Tottenham'dan Yves Bissouma'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler transfer için bir temsilci görevlendirirken deneyimli orta saha ile Juventus da ilgileniyor. (Milliyet)