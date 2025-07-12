Archie Brown'un bonservisi ortaya çıktı: "Gece yarısı gelen telefon her şeyi değiştirdi"
Tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan ve İstanbul'a gelen Archie Brown, transfer sonrası ilk açıklamasını yaptı.
Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi. Milan'ın da teklif götürdüğü Archie Brown, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.
23 yaşındaki oyuncunun kulübü Gent'le anlaşan sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu Türkiye'ye getirdi. Brown'u taşıyan uçak İstanbul'a indi.
BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI
Fenerbahçe bu transfer için Belçika temsilcisine 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek ve sonraki satıştan pay verecek.
Sarı-lacivertlilerle 4+1 yıllık anlaşmaya varan Brown ise yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.
Geride kalan sezon 46 maçta forma giyen Brown, 3 gol atıp 6 da asist yaptı.
"HER ŞEY O ANDA DEĞİŞTİ"
Brown transferin ardından yaptığı açıklamada, "Aslında Milan ile anlaşma tamamen bitmişti. Ama sonra, gece saatlerinde Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyon... Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum.” ifadelerini kullandı.
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