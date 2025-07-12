Archie Brown'un bonservisi ortaya çıktı: "Gece yarısı gelen telefon her şeyi değiştirdi"

Fenerbahçe sol bek transferini bitirdi. Milan'ın da teklif götürdüğü Archie Brown, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

23 yaşındaki oyuncunun kulübü Gent'le anlaşan sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu Türkiye'ye getirdi. Brown'u taşıyan uçak İstanbul'a indi.

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI



Fenerbahçe bu transfer için Belçika temsilcisine 8.5 milyon euro bonservis ödeyecek ve sonraki satıştan pay verecek.



Sarı-lacivertlilerle 4+1 yıllık anlaşmaya varan Brown ise yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.



Geride kalan sezon 46 maçta forma giyen Brown, 3 gol atıp 6 da asist yaptı.

"HER ŞEY O ANDA DEĞİŞTİ"



Brown transferin ardından yaptığı açıklamada, "Aslında Milan ile anlaşma tamamen bitmişti. Ama sonra, gece saatlerinde Fenerbahçe başkanından bir telefon aldım. Her şey o anda değişti. Gösterdiği tutku, vizyon... Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum.” ifadelerini kullandı.