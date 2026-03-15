Arda 70 metreden attı, Real 4 golle kazandı

Real Madrid, LaLiga'nın 28'unci haftasında Elche'yi konuk etti. Madrid ekibi, 39'uncu dakikada Antonio Rüdiger, 44'üncü dakikada Federico Valverde ve 66'ncı dakikada Dean Huijsen'in golleriyle 3-0 öne geçti. Elce, 85'inci dakikada Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye indirdi.

89'uncu dakikada Arda Güler, rakip kalecinin öne çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile maçın skorunu belirledi.

Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve bir maçı eksik olan La Liga lideri Barcelona ile puan farkını 1'e indirdi.