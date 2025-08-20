Arda 90 dakika oynadı, Real Madrid sezona galibiyetle başladı



İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2025-2026 sezonunun ilk maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'ylak karşılaştı.

Santiago Bernabeu Stadı'na 11 yıl sonra Real Madrid'in teknik direktörü olarak dönen Xabi Alonso, ligdeki ilk maçında yeni transferler Trent John Alexander, Dean Donny Huijsen ve Alvaro Carreras ile milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de fırsat verdi.



Maçın ilk yarısının büyük çoğunluğu Osasuna yarı sahasında geçse de son vuruşlarda etkili olamayan Real Madrid aradığı golü bulamadı.

Takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.



İkinci yarının hemen başında Kylian Mbappe Real Madrid'i penaltıdan 1-0 öne geçirdi.



Arda maçın 90. dakikasında yerini Daniel Ceballos'a bıraktı.



İlerleyen dakikalarında başka gol olmadı, Real Madrid sahasında Osasuna'yı 1-0 yenerek, lige 3 puanla başladı.



ARDA YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI



Real Madrid'te üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı.



İspanyol teknik adam, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde ilk 11'de sahaya Arda'yı sürdü, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde birinci dakikadan itibaren sahada yer aldı.



Arda, LaLiga'da 2023-2024 sezonunda 10 maçta 6 gol attı, geçen sezon ise ligde 28 maçta oynayıp 3 gol kaydetti.

