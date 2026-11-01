Arda asistini yaptı, Real Madrid farklı kazandı

İspanya La Liga'da zirve takibini sürdüren Real Madrid , El Sardinero Stadı'nda Racing Santander’i ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.

Maça hızlı başlayan Madrid ekibi 11. dakikada Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 21. dakikasında ise sahneye Arda Güler çıktı. Milli futbolcunun savunma arkasına gönderdiği akıl dolu pasta topla buluşan Jude Bellingham , şık bir vuruşla farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının skorunu tayin eden gol 36. dakikada Yan Diomande’den geldi ve Real Madrid soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda skoru koruyan Madrid, sahadan 3 puanla ayrıldı. Real Madrid bu sonuçla 11. maçında 9. galibiyetini aldı ve 27 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

ARDA GÜLER'DEN RESİTAL

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 67 dakika sahada kalan Arda Güler, %98 pas isabeti ve verdiği 6 kilit pasla maçın yıldızlarından biri oldu. Racing Santander karşısında yaptığı bu servisle birlikte, Arda Güler'in Real Madrid kariyerindeki toplam asist sayısı 31'e ulaştı. Arda bu sezon tüm kulvarlarda 6. asistine imza attı.