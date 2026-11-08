Arda gol attı, asist yaptı. Real Madrid farklı kazandı ve gözünü Atletico-Barcelona maçına çevirdi

ARDA GÜLER 'DEN 1 GOL VE 1 ASİST

Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler ise 1 gol ve 1 asistle galiyete damga vuran isimdi. 36. Dakikada Valencia 'nın direncini kıran golü sağ ayağı ile atan Arda, Mbappe'ye de nefis bir asistle golünü attırdı.

Arda ligde 12 maçta 3 gol ve 4 asiste ulaşırken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 maçta ürettiği 1 gol ile 2 asisti de eklendiğinde 14 resmi maçta 4 gol + 6 asiste imza attı.

84. dakikada yerini Camavinga'ya bırakan Arda 9 reyting puanı ile sahanın en yüksek rakamına ulaştı.

Rakip kaleye 3 şut atan, 39/44 pas isabeti ile yüzde 89'luk bir isabet oranı yakalayan Arda maçın da en değerli oyuncusu seçildi.