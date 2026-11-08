Arda gol attı, asist yaptı. Real Madrid farklı kazandı ve gözünü Atletico-Barcelona maçına çevirdi
08.11.2026 01:09
Arda Güler Real Madrid'in saha içi komutanıydı.
Valencia deplasmanında 3-0 kazanan Real Madrid'de Arda 1 gol ve 1 asistle oynadı. Real Madrid, 30 puanda yakaladığı lider Barcelona'nın 28 puanlı Atletico Madrid ile maçını beklemeye başladı.
La Liga'nın 12. haftasında Arda Gülerli Real Madrid, 9 puanla ligde küme düşme hattında bulunan Valencia deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Valverde (Dk.28) ve Arda Güler (Dk.36) ve Mbappe'nin (Dk.75) golleri ile 3-0 kazanan Madrid ekibi puanını da 30'a yükseltti.
Arda Güler ligdeki 3. golünün sevincini böyle yaşadı.
ARDA GÜLER'DEN 1 GOL VE 1 ASİST
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler ise 1 gol ve 1 asistle galiyete damga vuran isimdi. 36. Dakikada Valencia'nın direncini kıran golü sağ ayağı ile atan Arda, Mbappe'ye de nefis bir asistle golünü attırdı.
Arda ligde 12 maçta 3 gol ve 4 asiste ulaşırken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 maçta ürettiği 1 gol ile 2 asisti de eklendiğinde 14 resmi maçta 4 gol + 6 asiste imza attı.
84. dakikada yerini Camavinga'ya bırakan Arda 9 reyting puanı ile sahanın en yüksek rakamına ulaştı.
Rakip kaleye 3 şut atan, 39/44 pas isabeti ile yüzde 89'luk bir isabet oranı yakalayan Arda maçın da en değerli oyuncusu seçildi.
Valverde ve Arda Güler ilk golün sevincini yaşıyor.
GÖZLER METROPOLİTANO'DA OLACAK
12 maçta 10 galibiyet ve 2 yenilgisi olan Real Madrid bu sonucun ardından La Liga'da günün en önemli maçının sonucunu beklemeye başladı: Atletico Madrid-Barcelona.
28 puanlı Atletico'nun 30 puanlı lider Barcelona'yı 70 bin kişilik Metropolitano Stadı'nda ağırlayacağı kritik maç 23'te başlayacak.