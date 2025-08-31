Arda Güler 11'de başladı: İspanyolları ayağa kaldırdı

Arda Güler, La Liga'nın 3. haftasında oynanan Real Madrid-Mallorca maçına ilk 11'de başladı.

Madird ekibi maça geri başladı, ancak 37. dakikada Arda sahneye çıktı.

Beraberliği getiren golü atan ve İspanyolları ayağa kaldıran milli yıldız bu sezonki ilk golünü attı.

Arda'nın bir golü ise VAR kontrolü sonucu iptal edildi.

Milli futbolcu 72. dakikada yerini Dani'ye bıraktı. Maç 2-1'le sonuçlandı.

ARDA'NIN EŞİTLİĞİ GETİREN GOLÜ