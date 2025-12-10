Arda Güler 11'de başlayabilir, Şampiyonlar Ligi'nde final gibi maç: "Kaybederse teknik direktör değişecek"

Şampiyonlar Ligi'nde iki favori bu gece birbirine meydan okuyacak.

Kupanın rekortmeni Real Madrid, saat 23'te İngiliz devi Manchester City'yi Santiago Bernabeu'da ağırlayacak.

Dev düello öncesinde ev sahibinin teknik direktörü Xabi Alonso'nun durumu kritik.

İspanyol basını, ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet alabilen Real'in bu geceki olumsuz bir sonuçta değişime gidebileceğini iddia etti.

Xabi Alonso baskıyı sorun etmiyor.

Alonso, "Takım birlik oldu. Kimsenin City'yi yenebileceğimize dair şüphesi yok. Son dönemdeki eleştirilere fazla takılmıyorum. Real Madrid'i çalıştırıyorsanız, buna hazır olmalısınız. Yapmamız gereken tek şey; kazanarak durumu değiştirmek. Şampiyonlar Ligi de bunun için iyi bir sahne." ifadelerini kullandı.



TAKIMLARIN SON DURUMU

İlk 5 maçında 12 puan toplayan Real Madrid, haftaya beşinci sırada girdi. 10 puanlı Manchester City ise ilk 8'in dışında.

Bu geceki maçta dünya futbolunun iki büyük golcüsü de rakip olacak.

Devler Ligi'nde bu sezon 9 golü bulunan Kylian Mbappe ile 5 gollü Erling Haaland sahaya çıkacak.



ARDA GÜLER SAHADA OLABİLİR

Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maça da ilk 11'de çıkan milli yıldız Arda Güler'in de bu gece sahada olması bekleniyor.

6. haftanın kapanışında 8 maç daha var.

Saat 20:45'te Karabağ - Ajax ile Villarreal - Kopenhag karşılaşacak.

Saat 23'te Athletic Bilbao - PSG, Borussia Dortmund - Bodo Glimt, Bayer Leverkusen - Newcastle, Benfica - Napoli, Club Brugge - Arsenal ve Juventus - Pafos maçları oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk etap, Ocak ayında oynanacak 2 haftayla sona erecek.