Arda Güler, 2024 Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi.
France Football tarafından yılın 21 yaş altı en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy ödülü için adaylar, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından açıklandı.
2024 Kopa Trophy ödülüne aday 10 futbolcu şu şekilde:
Arda Güler (19 yaşında) - Real Madrid
Pau Cubarsi (17 yaşında) - Barcelona
Alejandro Garnacho (20 yaşında) - Manchester United
Karim Konate (20 yaşında) - Salzburg
Kobbie Mainoo (19 yaşında) - Manchester United
Mathys Tel (19 yaşında) - Bayern Münih
Lamine Yamal (17 yaşında) - Barcelona
Warren Zaire-Emery (18 yaşında) - Paris Saint-Germain
Joao Neves (19 yaşında) - Paris Saint-Germain
Savinho (20 yaşında) - Manchester City
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