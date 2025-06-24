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Arda Güler aldığı sürelerle tartışılıyordu: Ancelotti döneminin perde arkası

Yeni teknik direktör Xabi Alonso ile yıldızı yeniden parlayan Arda Güler'in Ancelotti dönemindeki sıkıntılarının perde arkası ortaya çıktı.

Arda Güler aldığı sürelerle tartışılıyordu: Ancelotti döneminin perde arkası

İspanyol basını Real Madrid’de geçen sezon az süre almasıyla sık sık tartışma nedeni olan 'in gelişimini Carlo Ancelotti’nin engellediğini yazdı.

Don Balón’da yer alan habere göre; Arda, Real Madrid’e büyük umutlarla transfer olmasına rağmen, Ancelotti döneminde ne oyun planlarında yer bulabildi ne de yeterince destek gördü.

“BU SÜREÇ BENİ YIPRATTI"

Ancelotti’nin sisteminde kendine uygun bir alan bulamayan genç futbolcu, hem fiziksel hem de mental anlamda yıprandı. Arda bu sıkıntılarını yeni hocası Xabi Alonso ile konuştu. Haberde, Arda’nın yakın çevresine “Bu süreç beni yıprattı, özgüvenimi kaybettim.” dediği öne sürüldü.

Alonso'nun genç oyunculara olan yaklaşımı, Arda’nın performansını sahaya yansıtabilmesi için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Bu sezon 45 maça çıkan Arda, 6 gol 9 asistle oynamıştı.

Arda Güler aldığı sürelerle tartışılıyordu: Ancelotti döneminin perde arkası - 1
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