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Arda Güler ameliyat olacak

Real Madrid kariyerinin başında talihsiz bir sakatlık yaşayan Arda Güler, ameliyat olacak. Milli futbolcu, yaklaşık 2 ay forma giyemeyecek.

Arda Güler ameliyat olacak

Amerika Birleşik Devletleri kampında yaşadığı sağ iç menisküs sakatlığının ardından İspanya'ya dönen Arda için, sağlık heyeti ameliyat kararı verdi.

The Athletic'in haberine göre 18 yaşındaki futbolcu, 1 buçuk ay sahalardan uzak kalacak. Ancak Arda'nın milli takım arasında takıma katılması da bekleniyor.

'den 'e 20 milyon euro'ya imza atan milli futbolcu, İspanyol devinin Milan, Manchester United ve Barcelona ile oynadığı hazırlık maçlarında forma giyemedi.

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