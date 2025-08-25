Arda Güler asistiyle parladı, Real Madrid farka gitti: Mbappe ve Vinicius Jr. sahne aldı
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu farklı geçti.
İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Oviedo ile Real Madrid kozlarını paylaştı.
Nuevo Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 90+3. dakikada Vinicius Jr. kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Real Madrid, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Real Oviedo ise 19. basamakta yer buldu.
Real Madrid, gelecek hafta Mallorca'yı ağırlayacak. Real Oviedo ise Real Sociedad'ı konuk edecek.
ARDA GÜLER, ASİSTİYLE PARLADI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç yıldız, 74. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.
Arda Güler, 37. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.
Gelişen Real Madrid atağında milli yıldıın ince pasını iyi kontrol eden Fransız futbolcu, dönüşünün ardından ceza sahasına girdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
MAÇ PERFORMANSI
Müsabakayı 1 asistle tamamlayan 20 yaşındaki Güler, 83 kez topla buluştuğu maçta 65 pas denemesinin 61'inde isabet sağladı ve yüzde 94'lük bir oran yakaladı.
