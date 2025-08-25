Arda Güler asistiyle parladı, Real Madrid farka gitti: Mbappe ve Vinicius Jr. sahne aldı

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Real Oviedo ile Real Madrid kozlarını paylaştı.



Nuevo Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Real Madrid'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 37 ve 83. dakikalarda Kylian Mbappe ile 90+3. dakikada Vinicius Jr. kaydetti.



Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Real Madrid, 6 puanla 3. sırada yer aldı. Henüz puanı bulunmayan Real Oviedo ise 19. basamakta yer buldu.



Real Madrid, gelecek hafta Mallorca'yı ağırlayacak. Real Oviedo ise Real Sociedad'ı konuk edecek.

