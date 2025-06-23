Arda Güler attı, Real Madrid 3-1 kazandı

ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid ile Pachuca karşılaştı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde oynanan maçın 7. dakikasında Real Madrid, Asencio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Real Madrid, 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçerken, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 43. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Real Madrid, 70. dakikada Valverde'nin golü ile farkı üçe çıkarsa da Pachuca, 80. dakikada Montiel'in golüyle farkı ikiye indirdi.

Maçta başka gol olmadı, Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Real Madrid, H Grubu'nda 2 maçta 4 puana ulaşırken Pachuca ise henüz puan alamadı.