Arda Güler attı, Real Madrid 3-1 kazandı
Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, Pachuca'yı 3-1 yendi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler takımının ikinci golünü attı.
ABD'nin ev sahipliği yaptığı 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid ile Pachuca karşılaştı.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde oynanan maçın 7. dakikasında Real Madrid, Asencio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Real Madrid, 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçerken, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler 43. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.
Real Madrid, 70. dakikada Valverde'nin golü ile farkı üçe çıkarsa da Pachuca, 80. dakikada Montiel'in golüyle farkı ikiye indirdi.
Maçta başka gol olmadı, Real Madrid sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Real Madrid, H Grubu'nda 2 maçta 4 puana ulaşırken Pachuca ise henüz puan alamadı.
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