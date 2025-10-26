Arda Güler ayakta alkışlandı, asisti VAR'a takıldı: Nefes kesen El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı devirdi!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi.



Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kylian Mbappe ve 43. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Barcelona'nın tek sayısı 38. dakikada Fermin Lopez'den geldi.



Real Madrid'de Kylian Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Barcelona'da Pedri, 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu skorun ardından puanını 27'ye yükselten Real Madrid, en yakın rakibiyle farkı 5'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 22 puanla ikinci sırada yer aldı.



Real Madrid, gelecek hafta Valencia'yı konuk edecek. Barcelona ise Elche'yi ağırlayacak.