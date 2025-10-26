Arda Güler ayakta alkışlandı, asisti VAR'a takıldı: Nefes kesen El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı devirdi!
Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in de forma giydiği maçta Barcelona'yı mağlup etmeyi başardı.
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kylian Mbappe ve 43. dakikada Jude Bellingham kaydetti. Barcelona'nın tek sayısı 38. dakikada Fermin Lopez'den geldi.
Real Madrid'de Kylian Mbappe, 52. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Barcelona'da Pedri, 90+9. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından puanını 27'ye yükselten Real Madrid, en yakın rakibiyle farkı 5'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Barcelona ise 22 puanla ikinci sırada yer aldı.
Real Madrid, gelecek hafta Valencia'yı konuk edecek. Barcelona ise Elche'yi ağırlayacak.
ARDA GÜLER'İN ASİSTİ VAR'A TAKILDI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, dev derbiye ilk 11'de başladı.
Genç yıldız, 14. dakikada yaptığı baskıyla kazandığı topu Kylian Mbappe ile buluşturdu. Fransız futbolcunun ceza sahası dışından vuruşu ağlarla buluştu.
VAR kontrolü sonrası Mbappe'nin şık golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Arda Güler, mücadelenin 66. dakikasında yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Milli yıldızın oyundan çıktığı esnada Real Madrid taraftarı, ayağa kalkarak alkışladı.
- Etiketler :
- Barcelona
- Arda Güler
- Real Madrid