Arda Güler, ayrılık sorusuna bizzat cevap verdi: Cevabıyla açık kapı bıraktı

"OYNAMAZSAM HER ŞEYİ DÜŞÜNÜRÜM" Güler, bir muhabirin "Real Madrid'den ayrılmayı hiç düşündün mü?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır. Şimdilik Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum. Ancak elbette hiç oynamazsam her şeyi düşünürüm. Şu an Real Madrid'e odaklandım."

XABI ALONSO'DAN ARDA SÖZLERİ

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso ise maç öncesi düzenlenen basın toplantısında genç futbolcuyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.



İspanyol teknik adam, "Arda Güler hangi pozisyonda görev alacak" sorusunu "Arda'nın topla çok temas etmeye ihtiyacı var, oynaması gereken bu. Aksiyona çok yakın olması gerekiyor." şeklinde cevapladı.



20 yaşındaki futbolcu için Real Madrid'den kiralık olarak ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Hatta Güler ile İngiltere'den Liverpool ile Arsenal'in yanı sıra Bundesliga ve Serie A'dan birçok kulübün ilgilendiği öne sürülmüştü.



Kulüpler Dünya Kupası'yla Real Madrid'deki sezonuna devam eden Arda Güler, 44 maçta 5 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.