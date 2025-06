Arda Güler, ayrılık sorusuna bizzat cevap verdi: Cevabıyla açık kapı bıraktı

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda mücadele eden Real Madrid, bugün TSİ 22.00'de Pachuca ile karşı karşıya gelecek.



İspanyol ekibinde forma giyen milli futbolcu Arda Güler, müsabaka öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"OYNAMAZSAM HER ŞEYİ DÜŞÜNÜRÜM"



Güler, bir muhabirin "Real Madrid'den ayrılmayı hiç düşündün mü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:



"Hayır. Şimdilik Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum. Ancak elbette hiç oynamazsam her şeyi düşünürüm. Şu an Real Madrid'e odaklandım."