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Arda Güler: Baskı değil mutluluk hissediyorum

Sezonu 2 kupayla tamamlayacaklarına inandığını söyleyen Fenerbahçeli Arda Güler üzerinde baskı hissetmediğini ve mutlu olduğunu vurgulayarak örnek aldığı futbolcuları açıkladı.

Arda Güler: Baskı değil mutluluk hissediyorum

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'nin genç yıldızı 2 kupayı da istiyor. Güler, "Eminiz ki bir her maçımızı kazanırsak... İnşallah şampiyon oluruz." dedi.

Kulüp televizyonuna konuşan Fenerbahçe'nin genç yıldızı, son haftalarda geri dönüşle alınan galibiyetlerin, takımın şampiyonluğa olan inancını gösterdiğini söyledi.

ÖRNEK ALDIĞI İSİMLER

18 yaşındaki futbolcu, genç yaşta aldığı sorumluluktan dolayı baskı hissetmiyor. Güler, "Baskıyı üzerimde hissetmiyorum... Baskıdan alıp mutluluğa çevirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Avrupa futbolunu yakından takip ettiğini belirten Güler, Kevin De Bruyne ve Martin Ödegaard'ı kendisine örnek aldığını sözlerine ekledi.

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