Arda Güler-Bellingham krizi sonrası Xabi Alonso devreye girdi: "Kulüp her şeyin üstünde"

İspanya La Liga devi Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin ayrılığı sonrası göreve gelen Xabi Alonso, takımın çehresini yavaş yavaş değiştirmeye başlamış ve Arda Güler daha fazla süre almıştı.



FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan Juventus maçına; Arda Güler ile Jude Bellingham krizi damga vurmuştu. İkili sürtüşme yaşamış ve İngiliz futbolcu, milli yıldıza el kol hareketleriyle tepki göstermişti.



Yaşananların ardından İspanyol basınında yer alan haberde; Xabi Alonso'dan Bellingham hamlesinin geldiği belirtildi. Sahada yaşananlar sonrası Alonso'nun Bellingham ile konuşma kararı aldığı ifade edildi.

"REAL MADRİD HER ŞEYİN ÜZERİNDE"



Görüşme gerçekleştiren İspanyol hocanın, Real Madrid'in her şeyin üstünde olduğunu ve taleplerin karşılıklı saygıyla aktarılması gerektiğini belirttiği aktarıldı. Alonso'nun Arda Güler'e de benzer uyarıları yaptığı vurgulandı.



Yaşanan krizin tekrarlanması durumunda, iki futbolcuya yaptırım uygulanmasının gündemde olduğu da ifade edildi.