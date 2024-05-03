Arda Güler bir kez daha ilk 11'de başlayacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Güler'in yarın Cadiz karşısında ilk 11'de başlayacağını açıkladı.

İLK KEZ 11'DE BAŞLAMIŞ VE GOLÜNÜ ATMIŞTI

Güler, ligde ilk kez 11'e geçen hafta Real Sociedad maçında başlamış ve ligdeki ilk golünü kaydetmişti.



Maçın ardından Güler'e ezeli rakip Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez'den övgü gelmiş. "Bu çocuk bir dahi, ne yazık ki yanımızda değil" demişti.

