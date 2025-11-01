Arda Güler bir ödüle daha aday: Messi ile yarışıyor

Milli yıldız Arda Güler bir ödüle daha aday oldu. Güler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından En İyi Oyun Kurucusu Ödülü'ne aday gösterildi.



Kurumun sitesindeki açıklamada değerlendirmenin 2025 yılı içerisindeki tüm maçlar göz önüne alınarak yapılacağı duyuruldu.



Öte yandan ödüle layık görülen futbolcuyu 120 ülkeden spor gazetecileri ve futbol uzmanlarından oluşan jüri seçeceği de açıklandı.

LİSTEDE DE MESSİ DE VAR



15 futbolculuk listede Güler'in yanı sıra Messi, Odegaard, De Bruyne, Bellingham, Wirtz, Palmer ve Bruno Fernandes gibi isimler de yer aldı.

