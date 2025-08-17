Arda Güler, bir ülkeyi sallıyor: "Yeni bir hikaye yazacak!"

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, ülke basınında adından söz ettirmeye devam ediyor.



İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'nın derlediği haberde milli futbolcunun gelişimi ve Real Madrid'in futbolu için öneminden bahsedildi.

"YENİ BİR HİKAYE YAZACAK" Carlo Ancelotti döneminde genellikle sezonun son haftaları ve orta düzeydeki maçlarda ilk 11'de başladığına dikkat çekilen Güler'in, 2025-2026 sezonunda yeni bir hikaye yazacağı ifade edildi.



Yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte bambaşka bir role büründüğü belirtilen genç yıldızın Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid'in oyunundaki kilit isim olduğu kaydedildi.



"MBAPPE VE VINI'YE SERVİS YAPACAK" Arda Güler'in, Real Madrid'deki performansını korumasıyla birlikte Kylian Mbappe ve Vinicius Jr. gibi hücumculara serviste başrollerden biri olacağı aktarıldı. "DURAN TOPLARDA SORUMLULUK ALIYOR"



Sezon öncesi hazırlık kampında duran toplarda da sorumluluk aldığı vurgulanan başarılı futbolcunun son hazırlık maçındaki asistinin dikkat çektiği belirtilirken, iki şutunun direkten dönmesinin golüne engel olduğu yazıldı.



"FİZİKSEL DÖNÜŞÜM" Arda Güler'in bu yaz fiziksel olarak da önemli bir gelişme kaydettiğinin altı çizildi. Kas kütlesini artıran ve daha dirençli bir görünüm çizdiği ifade edilen Güler'in elit seviyede forma giyecek olgunluğa eriştiğine vurgu yapıldı.

Aynı zamanda Arda Güler'in, A Milli Takım ile Dünya Kupası'na gitmesi halinde turnuvada kendisini göstermek isteyeceği belirtildi.

