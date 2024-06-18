Arda Güler: Bu golün hayalini kuruyordum

Türkiye, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Mücadelede kaydettiği jeneriklik golle takımını öne geçiren Arda Güler maçın en iyi oyuncusu seçilirken, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Güler'in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim."



"İDMAN SONLARINDA BÖYLE VURUŞLARI ÇALIŞIYORUM"

"Toplara vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun."

"ANCELOTTI HOCAMIZ MAÇTAN ÖNCE BANA MESAJ ATTI"

Ancelotti Hocamız maçtan önce bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı."