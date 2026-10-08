Arda Güler. "Bu ödül bana kendimi çok önemli hissettirdi."
08.10.2026 18:39
Özel Kurum
Arda ödülü ile poz verdi.
Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler, ödülünü alırken, "Bu ödül için mutlu ve gururluyum" dedi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler, ödülünü aldı.
Kulübün internet sitesine konuşan Arda Güler, "Kendimi çok önemli hissediyorum. Bu ödül için çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl kupalar kazanabiliriz ve ben de buna katkıda bulunabilirim. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.