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Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında Real Madrid'in deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup ettiği maçta milli oyuncu Arda Güler, bu sezon ilk golünü attı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü attı

Estadio Municipal de Montilivi'de oynanan maçta , 36. dakikada Jude Bellingham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

'in 55. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran Real Madrid, Kylian Mbappe'nin de 62. dakikada fileleri havalandırmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla ilk golünü attı - 1

Karşılaşmada 89. dakikada oyundan çıkan , formasıyla bu sezon ilk golünü Girona'ya karşı kaydetti.

Real Madrid, puanını 36'ya yükseltti. Girona ise 22 puanda kaldı.

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