Arda Güler çok istiyordu, Real Madrid ters köşe yaptı: Kararın ardından tepki büyüyor

Real Madrid'de yeni sezon öncesi Arda Güler 10 numaranın en büyük adayıydı ancak milli yıldız tercih edilmedi.

10 numaranın Mbappe'ye verildiği haberleri İspanya'da ve Fransa'da gündem oldu. Bu gelişme üzerine İspanyol basını, Mbappe tercihinin altındaki sebebi açıkladı.

KARAR SPORTİF DEĞİL



Bu tercihin sadece sportif gerekçelerle yapılmadığı, imaj ve pazarlama stratejilerinin de devreye sokularak gerçekleştirildiği aktarıldı. Eflatun-beyazlıların Mbappe'nin 10 numaralı formasının satışından kulübe milyonlarca euro gelir beklediği aktarıldı.



15 numaralı formasına devam edeceği vurgulanan Arda'nın 10 numara için biraz daha beklemesi gerektiği vurgulandı.

TARAFTAR RAHATSIZ

Madrid taraftarının bir kısmı da karardan rahatsız. Arda'nın hem oynadığı pozisyon gereği hem de performansından dolayı onun bu formayı hak ettiğini sosyal medyada dile getirdi.