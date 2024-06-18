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Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

A Milli Takım'ın yıldızı Arda Güler, Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu olarak Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı.

Arda Güler, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Türkiye, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Mücadelenin 62. dakikasında rakip kaleye jeneriklik bir gol kaydeden , (19 yaş 114 gün) Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Ayrıca Arda, büyük turnuvalar (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu oldu.

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