Arda Güler dalya dedi; Real Madrid, Mourinho'nun Benfica'sını Devler Ligi'nden eledi
26.02.2026 01:08
Real Madrid, Arda Güler'in oynadığı maçta Benfica ile berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid ile teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica karşı karşıya geldi.
Benabeu'da oynanan müsabaka, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Tchouameni ve 80. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Benfica'nın tek sayısı ise 14. dakikada Rafa Silva'dan geldi.
Real Madrid'in 32. dakikada Arda Güler ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu skorun ardından toplam skorda 3-1'lik üstünlük yakalayan Real Madrid, adını son 16 turuna yazdırdı. Benfica ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Real Madrid futbolcularının gol sevinci.
ARDA GÜLER'DEN "DALYA"
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol deviyle 100. maçına Benfica karşısında çıktı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç yıldız, 84. dakikada yerini Palacios'a bıraktı.
Arda Güler, Real Madrid'in attığı gol sonrası böyle sevindi.