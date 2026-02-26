UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid ile teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica karşı karşıya geldi.

Benabeu'da oynanan müsabaka, ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Tchouameni ve 80. dakikada Vinicius Junior kaydetti. Benfica'nın tek sayısı ise 14. dakikada Rafa Silva'dan geldi.

Real Madrid'in 32. dakikada Arda Güler ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu skorun ardından toplam skorda 3-1'lik üstünlük yakalayan Real Madrid, adını son 16 turuna yazdırdı. Benfica ise Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.