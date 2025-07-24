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Arda Güler de adaylar arasındaydı: Real Madrid'in yeni 10 numarası belli oldu

Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılığının ardından 10 numaranın yeni sahibi belli oldu.

Arda Güler de adaylar arasındaydı: Real Madrid'in yeni 10 numarası belli oldu

'de Luka Modric'in ayrılığının ardından 10 numaralı forma boşa düşmüştü.

10 numara adayları arasında , Bellingam ve milli futbolcumuz vardı. Real Madrid'in yeni 10 numarası resmen belli oldu. İspanyol devinin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, 10 numarayı aldı.

L'Equipe'in haberine göre 10 numara, kulüp yönetiminin kararıyla Mbappe'ye verildi.

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