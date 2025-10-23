Arda Güler Devler Ligi'ne damga vurdu: Ayakta alkışlandı, maçın oyuncusu seçildi

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus'u karşı karşıya getiren Şampiyonlar Ligi mücadelesinde, İspanyol temsilcisi Jude Bellingham'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Maça Arda damga vurdu, İspanyollar milli futbolcuyu ayakta alkışladı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ



Mücadeledeki başarılı performansıyla maçın adamı Arda seçildi. Milli oyuncu ödülünün kendisine verildiğini öğrenince kısa süreli şaşkınlık yaşadı o anlar kameraya yansıdı.



74 dakika sahada kalan Arda, 7 kilit pas ve yüzde 97 pas isabetiyle oynadı.



Milli oyuncu aynı zamanda 6'da 6 uzun top isabeti, yüzde yüz top sürme başarısı ve 10 sahipsiz top kazanmayla maça damga vurdu.