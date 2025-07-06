Arda Güler döktürdü: Real Madrid yarı finalde

ABD'nin ev sahipliği yaptığı FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Real Madrid ve Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

New York'taki MetLife Stadı'nda oynanan maçta gol perdesini 10. dakikada Milli futbolcu Arda Güler'in pasına güzel bir dokunuş yapan Gonzalo Garcia açtı. Real Madrid'i 1-0 öne geçti.



Real Madrid'in ikinci golü, 20. dakikada Fran Garcia'dan geldi.



90+3. dakikada Borussia Dortmund Maximilian Beier'in golüyle 2-1'i yakalasa da sadece bir dakika sonra Real Madrid'in süper yıldızı Kylian Mbappe skoru 3-1'e getirdi.



Real Madrid'te Dean Huijsen, ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası 90+5. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken Borussia Dortmund penaltı kazandı.



Penaltıyı kullanan Serhou Guirassy, maçın skorunu belirledi: 3-2.



Tur atlayan Real Madrid, yarı finalde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.