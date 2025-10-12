NTV.COM.TR

Arda Güler, dünyayı mest etti: "Başrol, lider, göz kamaştırıcı"

A Milli Takım'ın 6-1'lik Bulgaristan zaferinde önemli rol oynayan Arda Güler, dünya basınının da dikkatini çekti.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında konuk olduğu 'ı 6-1 mağlup etti.

Dünya Kupası yolunda kritik bir galibiyet alan ay-yıldızlılarda , dikkat çeken bir performans sergiledi.

20 yaşındaki futbolcu, 1 gol-2 asistle 3 gole doğrudan katkı sağladı ve maça damgasını vurdu.

Dünya basını, Güler'in performansını manşete taşıdı. İşte yapılan değerlendirmeler:

"MAÇA DAMGA VURDU"

Marca: ", Türkiye'nin galibiyetine 1 gol-2 asistle damga vurdu. Arda Güler ve arkadaşları, 'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti."

"GÖZ KAMAŞTIRDI"

Okdiario: "Arda Güler, -Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Güler, forması ne olursa olsun 2025/26 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi."

"BAŞROL ARDA GÜLER"

Eldesmarque: "'in deplasmanında bir gol ve iki asistle yaptığı "gösteri." 24 milli maçta 6 gol atan oyuncu, Türkiye'deki statüsünü kuvvetlendiriyor. İspanya'ya karşı alınan ağır mağlubiyet sonrası Türkiye, intikam hırsıyla sahaya çıktı ve hızla otoritesini kurdu. İlk dakikadan itibaren Arda Güler, hız, vizyon ve bitiricilik becerilerini birleştirerek takımına liderlik etti ve takımın en belirleyici oyuncusu olduğunu kanıtladı. Başrol oyuncusu Arda Güler olan Türkiye'nin hakim olduğu parti."

"İKİNCİ YARIDA PERİŞAN ETTİ"

AS: "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Bulgar duvarını yıktı. Montella'nın takımı, ikinci yarıda 'ı perişan etti."

"KİLİT İSİM OLDU"

Real Madrid: "Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinde Arda Güler gol ve asist yaptı. Maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Real Madridli oyuncu, milli takımının deplasman galibiyetinde kilit isim oldu."

"LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ"

Eurosport: "'in liderliğini pekiştirip 1 gol, 2 asistle oynadığı maçında Türkiye, 6-1 ile çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde etti. Türkiye, 'ı ezdikten sonra grupta Gürcistan'ı kolayca geçti."

