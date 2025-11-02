Arda Güler, Fenerbahçe'ye yine para kazandırdı: 26 milyon euro!

Dün oynanan Valencia maçında da sahaya çıkan genç yıldız, Fenerbahçe 'ye 2 milyon euro daha kazandırdı. Sarı-lacivertliler, bu bonusla birlikte Arda Güler 'den toplam 26 milyon euro bonservis elde etmiş oldu.

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, Arda Güler'in forma giydiği her 25 maçta bir, 2 milyon euro bonus kazanacak. Milli futbolcunun toplam bonus bedeli ise 10 milyon euro.



Arda Güler, Real Madrid ile 100. ve 125. maçlarında da Fenerbahçe'ye 2'şer milyon euro daha kazandıracak.