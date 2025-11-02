NTV.COM.TR

Arda Güler, Fenerbahçe'ye yine para kazandırdı: 26 milyon euro!

Arda Güler, Real Madrid'de forma giymeye devam ettikçe Fenerbahçe'nin de kasası doluyor.

'den 2023/24 sezonunun başında 20+10 milyon euro karşılığında 'e imza atan , sarı-lacivertlilere kazandırmaya devam ediyor.

Teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Güler, Real Madrid formasını 75. kez terletti.

Arda Güler, Fenerbahçe'ye yine para kazandırdı: 26 milyon euro! - 1 Arda Güler ve Mbappe, Valencia maçında gol sevincini böyle yaşadı.

2 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI

Dün oynanan Valencia maçında da sahaya çıkan genç yıldız, 'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.

Sarı-lacivertliler, bu bonusla birlikte 'den toplam 26 milyon euro bonservis elde etmiş oldu.

Arda Güler, Fenerbahçe'ye yine para kazandırdı: 26 milyon euro! - 2 Arda Güler'in Atletico Madrid maçındaki görüntüsü.

ile arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, 'in forma giydiği her 25 maçta bir, 2 milyon euro bonus kazanacak. Milli futbolcunun toplam bonus bedeli ise 10 milyon euro.

Arda Güler, Real Madrid ile 100. ve 125. maçlarında da Fenerbahçe'ye 2'şer milyon euro daha kazandıracak.

