Arda Güler, Fenerbahçe'ye yine para kazandırdı: 26 milyon euro!
Arda Güler, Real Madrid'de forma giymeye devam ettikçe Fenerbahçe'nin de kasası doluyor.
Fenerbahçe'den 2023/24 sezonunun başında 20+10 milyon euro karşılığında Real Madrid'e imza atan Arda Güler, sarı-lacivertlilere kazandırmaya devam ediyor.
Teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Güler, Real Madrid formasını 75. kez terletti.
2 MİLYON EURO DAHA KAZANDIRDI
Dün oynanan Valencia maçında da sahaya çıkan genç yıldız, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.
Sarı-lacivertliler, bu bonusla birlikte Arda Güler'den toplam 26 milyon euro bonservis elde etmiş oldu.
Fenerbahçe ile Real Madrid arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, Arda Güler'in forma giydiği her 25 maçta bir, 2 milyon euro bonus kazanacak. Milli futbolcunun toplam bonus bedeli ise 10 milyon euro.
Arda Güler, Real Madrid ile 100. ve 125. maçlarında da Fenerbahçe'ye 2'şer milyon euro daha kazandıracak.
- Etiketler :
- Arda Güler
- Real Madrid
- Fenerbahçe