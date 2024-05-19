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Arda Güler gollerine devam ediyor

Arda Güler, Real Madrid formasıyla Villarreal karşısında ilk yarıda 2 kez fileleri havalandırdı. Milli yıldız eflatun-beyazlı formayla 6. golüne ulaştı.

Arda Güler gollerine devam ediyor

La Liga'nın son haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , mücadelenin 14. dakikasında gol perdesini açarak eflatun-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının sonlarında 45+2. dakikada Arda Güler yeniden sahneye çıkarak skoru 4-1'e getirdi.

Milli yıldız böylelikle Real Madrid kariyerinde 327 dakikada 6. golüne ulaştı.

İşte Arda'nın Villerreal karşısında kaydettiği goller;

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