Arda Güler gollerine devam ediyor

La Liga'nın son haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mücadelenin 14. dakikasında gol perdesini açarak eflatun-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
İlk yarının sonlarında 45+2. dakikada Arda Güler yeniden sahneye çıkarak skoru 4-1'e getirdi.
Milli yıldız böylelikle Real Madrid kariyerinde 327 dakikada 6. golüne ulaştı.
İşte Arda'nın Villerreal karşısında kaydettiği goller;
🇹🇷 ARDA GÜLER GOL ATMAYA TAM GAZ DEVAM EDİYOR!— S Sport (@ssporttr) May 19, 2024
🧿 MÜTHİŞSİN ARDA! pic.twitter.com/MjLC5DoMkW
ARDAAAAAAAĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ GÜLEEEEERRRRRRR pic.twitter.com/ONv1XCSijc— S Sport (@ssporttr) May 19, 2024
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