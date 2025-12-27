Arda Güler her maçta oynadı, Real Madrid kayıtsız kalmadı! Kulüp, "Vazgeçilmez" diyerek paylaştı

Real Madrid'in "Arda Güler her maçta forma giydi" başlığıyla yaptığı açıklamada şu sözler yer aldı:

"Orta saha oyuncusu, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi. Arda Güler bu sezon takımımız için vazgeçilmez oldu ve istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Xabi Alonso yönetiminde , orta saha oyuncusu Real Madrid'in şu ana kadar üç kulvarda da oynadığı her maçta forma giydi.

Real Madrid oyuncusu toplamda 25 maçta forma giydi; bu maçların dağılımı şu şekilde: 18'i La Liga'da , 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde ve 1'i Kral Kupası'nda . Bu La Liga maçlarının 15'inde, Avrupa maçlarının 5'inde ve Kral Kupası'ndaki tek maçta ilk 11'de yer aldı.

Güler'in bu sezon Real Madrid'deki istatistiklerine baktığımızda, şu ana kadar 3 gol attığını ve 7 asist yaptığını görüyoruz."