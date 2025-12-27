Arda Güler her maçta oynadı, Real Madrid kayıtsız kalmadı! Kulüp, "Vazgeçilmez" diyerek paylaştı
27.12.2025 12:12
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için kulüpten yapılan açıklama spor kamuoyunun gündemine oturdu.
La Liga devi Real Madrid, 2025 yılını 42 puanla ikinci sırada kapatan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in performansı dikkat çekiyor.
Geride kalan sezonlarda Carlo Ancelotti yönetiminde fazla şans bulamayan ancak bu sezon Xabi Alonso'nun göreve başlamasıyla birlikte yükselişe geçen genç yıldız, kulübünün resmi internet sitesinde kendisine özel yer buldu.
Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Güler'in takım için vazgeçilmez olduğuna vurgu yapıldı ve bu durum rakamlarla desteklendi.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler.
Real Madrid'in "Arda Güler her maçta forma giydi" başlığıyla yaptığı açıklamada şu sözler yer aldı:
"Orta saha oyuncusu, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi. Arda Güler bu sezon takımımız için vazgeçilmez oldu ve istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Xabi Alonso yönetiminde , orta saha oyuncusu Real Madrid'in şu ana kadar üç kulvarda da oynadığı her maçta forma giydi.
Real Madrid oyuncusu toplamda 25 maçta forma giydi; bu maçların dağılımı şu şekilde: 18'i La Liga'da , 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde ve 1'i Kral Kupası'nda . Bu La Liga maçlarının 15'inde, Avrupa maçlarının 5'inde ve Kral Kupası'ndaki tek maçta ilk 11'de yer aldı.
Güler'in bu sezon Real Madrid'deki istatistiklerine baktığımızda, şu ana kadar 3 gol attığını ve 7 asist yaptığını görüyoruz."