Arda Güler için dünya futbol tarihine geçecek takas iddiası! Herkesi ters köşe eden "imkansız" transfer

La Liga devi Real Madrid, her yıl olduğu gibi yine transfer döneminde başrol oynayan kulüplerden biri...

Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulmakta zorlanan ancak sezon başında teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Arda Güler için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in milli futbolcu için sık sık nabız yokladığı ve Real Madrid ile temas halinde olduğu biliniyordu.

HERKESİ TERS KÖŞE EDEN HAREKET

Planeta Real Madrid'in haberine göre daha önce Güler için 90 milyon euro'yu bulan teklifi reddeden Real Madrid'den herkesi ters köşe eden bir hareket geldi.