Arda Güler için dünya futbol tarihine geçecek takas iddiası! Herkesi ters köşe eden "imkansız" transfer
03.01.2026 11:29
NTV - Haber Merkezi
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
La Liga devi Real Madrid, her yıl olduğu gibi yine transfer döneminde başrol oynayan kulüplerden biri...
Carlo Ancelotti döneminde forma şansı bulmakta zorlanan ancak sezon başında teknik direktör Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Arda Güler için İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in milli futbolcu için sık sık nabız yokladığı ve Real Madrid ile temas halinde olduğu biliniyordu.
HERKESİ TERS KÖŞE EDEN HAREKET
Planeta Real Madrid'in haberine göre daha önce Güler için 90 milyon euro'yu bulan teklifi reddeden Real Madrid'den herkesi ters köşe eden bir hareket geldi.
Arda Güler ile Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso arasında geçen konuşma.
TARİHİ TAKAS İDDİASI
Haberin devamında Real Madrid'in Arsenal'den savunma oyuncusu William Saliba'yı kadrosuna katmak istediği ve Arda Güler'i takasta kullanmak için İngiliz devine teklifte bulunma ihtimalinin öne çıktığı belirtildi.
Arsenal'in Saliba için 100 milyon euro istediği ve Real Madrid'in bu parayı ödemeye sıcak bakmadığı ifade edilirken, takas düşüncesinin iki kulüp için de karlı olacağına dikkat çekildi.
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler.
REAL MADRID SICAK BAKIYOR
Haberde Real Madrid'in Saliba için Arda Güler'den vazgeçebileceği aktarılırken, genç yıldızın kadroda Bellingham'ın bulunması nedeniyle ideal mevkisinde oynayamadığına ve takımda yaşanan stoper sakatlıkları nedeniyle kulübün bu pozisyona transfer yapmaya sıcak baktığı vurgu yapıldı.
Piyasa değeri 90 milyon euro olan 20 yaşındaki Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 25 resmi maçta boy gösterdi ve 3 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.