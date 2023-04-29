"Arda Güler için görüşmeler başladı"

"PSG ŞİMDİDEN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI"



Arda hakkında "2005 doğumlu Arda Güler dünya standartlarında bir yetenek, uluslararası düzeydeki en iyi yeteneklerden biri. Mükemmel bir tekniğe sahip eksiksiz bir oyuncu, ofansif orta saha oyuncusu ama aynı zamanda kanat oyuncusu ve ikinci forvet olarak oynuyor" yorumu yapılırken, "PSG, yaz aylarında onunla sözleşme imzalamak için şimdiden görüşmelere başladı." iddiasına da yer verildi.