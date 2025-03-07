Arda Güler için korkutan tehlikeyi açıkladı ve yıldız isme benzetti: "Aynı kaderi paylaşacak gibi"

Fenerbahçe'den iki sezon önce 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutan ve büyük umutlarla imza atan Arda Güler'in İspanya'daki serüveni spekülasyonlarla devam ediyor.



La Liga devine transfer olduğu ilk sezon sakatlıklarla mücadele eden Güler, sezon sonuna doğru forma şansı bulmuş ve çıktığı 13 maçta 6 gollük bir katkı vermişti.



Bu sezona daha fazla süre alma umuduyla başlayan Güler'in hesabı Carlo Ancelotti ile uyuşmadı. İtalyan çalıştırıcı, bu sezon 29 maçta Arda Güler'e görev verirken bu müsabakaların 10'unda genç futbolcuyu ilk 11'de tercih etti.



Oyuna sonradan dahil olduğu 19 maçta kısa süreler bulan Güler için İspanya'dan dikkat çeken bir haber geldi.

ODEGAARD İLE AYNI KADERİ PAYLAŞABİLİR



Diario AS'în haberine göre Arda Güler, Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan ve Arsenal'in en önemli isimleri arasında bulunan Martin Odegaard ile aynı kaderi paylaşabilir.