Arda Güler için Liverpool iddiası

Real Madrid, Kylian Mbappe ve Endrick'in transfer edilmesiyle birlikte genç yıldız Arda Güler'in kiralanmasını yeniden değerlendiriyor.

Team Talk'un haberine göre, Premier Lig devi Liverpool'un Real Madrid'den Arda Güler'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Eflatun-beyazlıların 19 yaşındaki futbolcusunun daha hızlı gelişmesi için kiralamak istediği ancak La Liga'nın dışında bir takıma göndermek istemediği kaydedildi.

KİRALAMAYA EN YAKIN REAL SOCIEDAD

Arda'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın olan takımın ise Real Sociedad olduğu belirtildi.

Sociedad'ın genç yıldızları yetiştirme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olduğu vurgulanarak geçmişte Martin Odegaard ve Takefusa Kubo örnekleri öne çıktı.



MBAPPE VE ENDRICK FORMA YARIŞINI ZORA SOKTU

Arda Güler'in transferdeki geleceği yaz transfer sezonunun ilerleyen günlerinde belli olacak

Real Madrid'in Kylian Mbappe ve Endrick'i transfer etmesinin ardından takım içinde rekabetin artacağı ve Arda'nın zorlu bir forma mücadelesiyle karşı karşıya kalacağı dile getirildi..