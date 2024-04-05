Arda Güler için Sevilla iddiası

Real Madrid'de kariyerine devam eden Arda Güler için yeni bir transfer iddiası yola çıktı.



İspanyol haber sitesi El Mira'nın haberine göre; Madrid'de oynama fırsatı bulamayan Arda, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.



Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu da yazıldı.

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19 yaşındaki futbolcunun, yedek kalmaya devam edeceğine başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.



Arda, Real Madrid 7 maçta forma giyebildi ve 98 dakika sahada kaldı. Milli yıldız 1 kez gol katkısı yaptı.