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Arda Güler için Sevilla iddiası

Takımında az süre alan ve İtalyan devlerinin transfer listesinde olduğu konuşulan Arda Güler için İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Güler, sezon sonunda Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.

Arda Güler için Sevilla iddiası

'de kariyerine devam eden için yeni bir iddiası yola çıktı.

İspanyol haber sitesi El Mira'nın haberine göre; Madrid'de oynama fırsatı bulamayan Arda, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.

Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu da yazıldı.

BAŞKA BİR İSPANYOL TAKIMINA SICAK BAKIYOR

19 yaşındaki futbolcunun, yedek kalmaya devam edeceğine başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.

Arda, Real Madrid 7 maçta forma giyebildi ve 98 dakika sahada kaldı. Milli yıldız 1 kez gol katkısı yaptı.

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